De Laurentiis | “Napoli andrebbe ricostruita per metà Pronto un super stadio Spalletti | filmauro e Maradona | vi dico tutto”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Aurelio De, presidente del calcioha rilasciato alcune dichiarazioni da Palazzo San Giacomo, diversi i temi trattati dal patron partenopeo. Aurelio Depresente a Palazzo San Giacomo con il sindaco Manfredi per la cerimonia di consegna al primo cittadino didi una copia in miniatura della statua raffigurante Diego Armando, Deha fatto i complimenti ae alla squadra per la stagione. Dee il sindaco di, Manfredi, sono stati omaggiati dal manager di Diego Armando, Stefano Ceci, di una copia in miniatura della statua del Pibe de Oro. “Giusto onorare la memoria di. Il sindaco ha avuto un’idea calzante con ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - De Laurentiis al Comune di Napoli con Ceci, Manfredi e Ferrante per un omaggio a Maradona: 'Giusto o… - romanewseu : #DeLaurentiis: “Spalletti resta a Napoli? Non esiste solo il calcio ma anche i problemi familiari. Vedremo” ??… - SportdelSud : ???? Aurelio #DeLaurentiis ha incontrato il sindaco Manfredi e Stefano Ceci a Palazzo San Giacomo. Ecco le dichiaraz… - NincoSud : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio De Laurentiis: 'Con Manfredi faremo diventare il Maradona uno stadio bellissimo' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TWEET - Auriemma: 'A Napoli rimarrà Spalletti, ma a De Laurentiis piace tanto Unai Emery' -

Il presidente del: "Lasciamolo lavorare e ambientare. L'allenatore è formidabile, l'uomo è serio, penso di aver fatto centro" Il presidente del, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la cerimonia di consegna della statua in miniatura di Maradona. Ha parlato dele del suo allenatore, ...... esultanza gol Kalidou Koulibaly Il campionato dal finale incerto è piaciuto molto al presidente del, Aurelio De. Lo ha dichiarato lui stesso alla stampa oggi, durante la cerimonia ...DE LAURENTIIS SPALLETTI NAPOLI – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come riporta l’Ansa, in una conferenza stampa nella sede del Comune di Napoli per delle sculture in ricordo di Maradona ...Non solo il tema stadio. Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa a Palazzo San Giacomo parla anche di altro.