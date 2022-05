Covid, i dati: 17.155 nuovi contagi e 84 vittime. Il tasso di positività è al 13,5 per cento. Lieve aumento dei ricoveri ordinari (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 17.155 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.804. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri 12 in meno. 126.559 invece i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in un giorno. Ieri erano stati 203.454. Il tasso di positività è al 13,5%, in calo rispetto al 15,1% delle ventiquattrore precedenti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 363, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.735, ovvero 80 in più. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 17.155 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 30.804. Lesono invece 84, rispetto a ieri 12 in meno. 126.559 invece i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in un giorno. Ieri erano stati 203.454. Ildiè al 13,5%, in calo rispetto al 15,1% delle ventiquattrore precedenti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 363, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei repartisono 8.735, ovvero 80 in più. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

