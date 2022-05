Casini: «Coppa Italia? Cambiare format non è una priorità» (Di lunedì 9 maggio 2022) «Cambiare il format della Coppa Italia? Non è una priorità in questo momento ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) «ildella? Non è unain questo momento ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, L'articolo

Advertising

LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: «Coppa Italia? Cambiare format non è una priorità. Il modello FA Cup è… - CalcioFinanza : Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini: «Coppa Italia? Cambiare format non è una priorità. Il modello FA C… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Casini: «Coppa Italia? Cambiare format non è una priorità»: «Cambiare il format della Coppa It… - VoceGiallorossa : ??? Lega Serie A, Casini: 'Il VAR non è la moviola. Coppa Italia? Aperti all'ascolto per futuri cambiamenti'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Casini: 'La riforma della Coppa Italia non è una priorità' -