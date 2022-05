Calcio: Calcagno, 'tetto a sgravi primo passo per valorizzazione vivai' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - “Siamo soddisfatti per l'approvazione dell'emendamento Nannicini avvenuta nella notte, che ha riformulato la norma sul c.d. regime impatriati, prevedendo una soglia reddituale di accesso all'agevolazione elevata ad un importo pari o superiore al milione di euro e l'introduzione del limite minimo dei 20 anni di età”: così il Presidente AIC Umberto Calcagno riguardo le nuove disposizioni varate in Commissione Finanze che andranno mercoledì al voto del Senato. “È un primo passo, spero non l'ultimo, che riteniamo decisivo verso la valorizzazione dei vivai italiani e l'auspicabile rimozione totale di una distorsione che penalizza i nostri atleti selezionabili per la maglia azzurra. Una battaglia” – ha proseguito Calcagno – “che l'Associazione Italiana Calciatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - “Siamo soddisfatti per l'approvazione dell'emendamento Nannicini avvenuta nella notte, che ha riformulato la norma sul c.d. regime impatriati, prevedendo una soglia reddituale di accesso all'agevolazione elevata ad un importo pari o superiore al milione di euro e l'introduzione del limite minimo dei 20 anni di età”: così il Presidente AIC Umbertoriguardo le nuove disposizioni varate in Commissione Finanze che andranno mercoledì al voto del Senato. “È un, spero non l'ultimo, che riteniamo decisivo verso ladeiitaliani e l'auspicabile rimozione totale di una distorsione che penalizza i nostri atleti selezionabili per la maglia azzurra. Una battaglia” – ha proseguito– “che l'Associazione Italiana Calciatori ...

