Basket, Serie A 2022: il tabellone dei playoff. Tutti gli scontri fino alla finale (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri si è chiusa la stagione della regolare della Serie A di Basket. Con l’ultima giornata di campionato si è ufficialmente delineato il tabellone dei playoff 2022. L’ultima squadra a centrare un piazzamento tra le migliori otto è stata la Carpegna Prosciutto Pesaro grazie al successo in casa di Napoli. I marchigiani affronteranno al primo turno la Virtus Bologna, che ha vinto la regular season e dunque avrà il fattore campo in ogni turno playoff. Seconda posizione per l’Olimpia Milano, che se la vedrà con la Unahotels Reggio Emilia, mentre al terzo posto si è classificata la Germani Brescia, che affronterà la Reyer Umana Venezia. L’ultimo quarto di finale è quello che mette di fronte la Bertram Tortona alla Reyer Venezia, rispettivamente quarta e ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Ieri si è chiusa la stagione della regolare dellaA di. Con l’ultima giornata di campionato si è ufficialmente delineato ildei. L’ultima squadra a centrare un piazzamento tra le migliori otto è stata la Carpegna Prosciutto Pesaro grazie al successo in casa di Napoli. I marchigiani affronteranno al primo turno la Virtus Bologna, che ha vinto la regular season e dunque avrà il fattore campo in ogni turno. Seconda posizione per l’Olimpia Milano, che se la vedrà con la Unahotels Reggio Emilia, mentre al terzo posto si è classificata la Germani Brescia, che affronterà la Reyer Umana Venezia. L’ultimo quarto diè quello che mette di fronte la Bertram TortonaReyer Venezia, rispettivamente quarta e ...

Advertising

vivererecanati : Basket: la Svethia precipita nell'ultimo quarto, San Marino fa suo il primo punto della serie… - Nicola89144151 : Basket: Playoff NBA, la situazione: Milwaukee 2-1 Boston Philadelphia 2-2 Miami Dallas 2-2 Phoenix Golden State… - ilpesoooooooo12 : Nel futuro uno dei miei tanti obiettivi è essere un giocatore di basket, anche se l'età non è dalla mia parte ??...… - news24_city : Canusium Basket promosso in Serie C Silver, festa promozione al Palasport “M.Lagrasta” - GiornaleLORA : Basket. Provvedimenti disciplinari, Serie A, Trentesima giornata -