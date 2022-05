Incendio Eco X | indagato l’ex sindaco di Pomezia Fabio Fucci

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 8 maggio 2022)– “Bisognerebbe realizzare urgentemente la bonifica e invece dopo 5 anni si torna ancora a parlare di Eco-X per motivi diversi. Spiace rilevare che a tenere banco ci sia ancora una volta il rivangare su ipotesi inverosimili che mi vedrebbero in qualche modo responsabile”. Con queste paroledie oggi consigliere comunale della Legarisponde alle indagini che lo vedono coinvolto nell’della Eco X. Secondo la Procura di Velletri, infatti, le conseguenze ambientali dell’divampato il 5 maggio 2017 all’impianto diEco X potevano essere evitate e a finire sotto la lente delle indagini per omissione di atti d’ufficioe un agente ...