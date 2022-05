Da noi… a ruota libera, puntata 8 maggio 2022: Lino e Rossana Banfi, Ron, Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi, Nuzzo e Di Biase (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, domenica 8 maggio 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentesima puntata della terza edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentesima puntata, ospiti Lino Banfi, accompagnato dalla figlia Rosanna; Ron, pronto a festeggiare i 50 anni di carriera; Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, commentatori dell’Eurovision Song Contest ed il duo comico formato da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. In ogni puntata un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi, domenica 82021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentesimadella terza edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella trentesima, ospiti, accompagnato dalla figlia Rosanna; Ron, pronto a festeggiare i 50 anni di carriera;, commentatori dell’Eurovision Song Contest ed il duo comico formato da Maria Die Corrado. In ogniun filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi ...

Lino Banfi: "Un medico in famiglia 11 Io ci sto!" Raggiunto al telefono, l'interprete di Nonno Libero in Un medico in famiglia si confessa a ruota ... Le attrici, invece, sono quasi tutte ancora tra noi, per fortuna". Lei ha festeggiato le nozze di ...