Boschi: “Niente è potente come l’amore di una madre” (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – “Niente è potente come l’amore di una madre. Auguri alla mia mamma e a tutte le mamme”. Così, in un breve post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la parlamentare di Italia Viva Maria Elena Boschi (foto) a proposito della festa della mamma, che si celebra oggi 8 maggio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – “di una. Auguri alla mia mamma e a tutte le mamme”. Così, in un breve post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la parlamentare di Italia Viva Maria Elena(foto) a proposito della festa della mamma, che si celebra oggi 8 maggio. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Boschi: 'Niente è potente come l’amore di una madre' - Tahlequahtail : @italyaustralia Più che altro non piove una singola goccia per tutto l’inverno e poi abbiamo problemi di siccità in… - alexandro240461 : @ItaliaViva @meb Ecco dimostrato quanto siete RIDICOLI prima dite che non capisce niente e poi diventa EINSTEIN ????… - Tsanlicandro : RT @MraCnz: Per voi di @ItaliaViva Sono rimasti perchè stipendi come quelli che paghiamo noi cittadini fuori dai palazzi era molto diffici… - MraCnz : Per voi di @ItaliaViva Sono rimasti perchè stipendi come quelli che paghiamo noi cittadini fuori dai palazzi era m… -