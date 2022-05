Alessio Boni, chi è l’attore che recita in Rinascere di Manuel Bortuzzo? Età, fidanzate, moglie e figli (Di domenica 8 maggio 2022) Chi è Alessio Boni, l’attore che recita nel ruolo di Franco Bortuzzo in Rinascere, film sulla vita del nuotatore Manuel Bortuzzo. Alessio Boni, chi è l’attore che recita in Rinascere di Manuel Bortuzzo? Età e carriera Alessio Boni è nato il 4 luglio 1966 in provincia di Bergamo da madre casalinga e padre piastrellista. Con il padre, ha lavorato per un breve periodo a partire dall’età di 14 anni. Ha, poi, prestato servizio per circa 18 mesi nella Polizia di Stato a Milano. A proposito di quel periodo della sua vita, l’attore ha raccontato a Verissimo: “È stata un’esperienza bestiale, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 8 maggio 2022) Chi èchenel ruolo di Francoin, film sulla vita del nuotatore, chi ècheindi? Età e carrieraè nato il 4 luglio 1966 in provincia di Bergamo da madre casalinga e padre piastrellista. Con il padre, ha lavorato per un breve periodo a partire dall’età di 14 anni. Ha, poi, prestato servizio per circa 18 mesi nella Polizia di Stato a Milano. A proposito di quel periodo della sua vita,ha raccontato a Verissimo: “È stata un’esperienza bestiale, ...

