WWE Wrestlemania Backlash 2022 – Preview

(Di sabato 7 maggio 2022) Buon finesettimana a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti al secondo sabato consecutivo con unatargata Zona Wrestling. Dopo la NJPW tocca alla World Wrestling Entertainment, che presenta il primo passo verso una nuovo anno, un primo passo dopo. L’evento si terrà domani al Dunkin’ Donuts Center di Providence, Rhode Island. Partiamo subito quindi, da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis. i i ONE ON ONE MATCH Seth Rollins vs Cody Rhodes ACody Rhodes ha vinto, ed ero dubbioso. Oggi sono ancora dubbioso sul risultato, ma ho un’altra sicurezza: se vince di nuovo è perché davvero la WWE vuole puntarci. Una nuova vittoria contro Seth Rollins lo catapulterebbe direttamente in quel Main Event che, se non subito, è comunque scritto. ...