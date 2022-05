Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 Maggio 2022: caos in studio (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Mancano solo due settimane alla fine del dating show di Maria De Filippi e i tempi per una scelta si accorciano per tutti. Scopriamo che cosa è successo durante la puntata. Leggi anche: Uomini e Donne: come partecipare Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 Maggio 2022 La registrazione di Uomini e Donne del 6 Maggio 2022 è stata molto animata, ma solo per il trono over. Infatti, i tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi non sono neanche entrati in studio. Pertanto gli spoiler su di loro verranno forniti dopo la ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 7 maggio 2022) Ieri è stata registrata una nuova puntata di. Mancano solo due settimane alla fine del dating show di Maria De Filippi e i tempi per una scelta si accorciano per tutti. Scopriamo che cosa è successo durante la puntata. Leggi anche:: come partecipareLadidel 6è stata molto animata, ma solo per il trono over. Infatti, i tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi non sono neanche entrati in. Pertanto gli spoiler su di loro verranno forniti dopo la ...

