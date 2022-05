Una Vita, anticipazioni 8 maggio: nuove minacce reciproche tra Aurelio e Marcos. Richiesta shock di Miguel ai nonni (Di sabato 7 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 8 maggio: che emozioni regalerà l’ultima puntata della settimana della telenovela spagnola? Scopriamole insieme! Una Vita, anticipazioni 8 maggio, Genoveva ad Aurelio: “Fidati di Felipe!” Genoveva esorta Aurelio ad avere fiducia in Felipe, sul fatto che riuscirà a difendere Natalia e a farla liberare. minacce a colpi di pistola tra Aurelio e Marcos Nonostante le rassicurazioni di Genoveva, Aurelio continua ad essere in ansia per la sorella e, incontrando Marcos per strada, avrà con lui un nuovo altissimo momento di tensione in cui compariranno delle pistole. Miguel non denuncerà Roberto e Sabina e fa loro una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 7 maggio 2022) Una: che emozioni regalerà l’ultima puntata della settimana della telenovela spagnola? Scopriamole insieme! Una, Genoveva ad: “Fidati di Felipe!” Genoveva esortaad avere fiducia in Felipe, sul fatto che riuscirà a difendere Natalia e a farla liberare.a colpi di pistola traNonostante le rassicurazioni di Genoveva,continua ad essere in ansia per la sorella e, incontrandoper strada, avrà con lui un nuovo altissimo momento di tensione in cui compariranno delle pistole.non denuncerà Roberto e Sabina e fa loro una ...

