Traffico Roma del 07-05-2022 ore 11:30 (Di sabato 7 maggio 2022) Luceverde Roma buona giornata e ben trovati da Simone Cerchiara il Traffico in generale aumento in queste ore sulla tangenziale intesto verso lo stadio tra Batteria Nomentana via Salaria abbiamo code e rallentamenti a proposito dello stadio stasera Lazio Sampdoria dal pomeriggio modifiche per la circolazione in via strade circostanti intanto al Foro Italico internazionali di tennis zona di Castel Sant'Angelo con rallentamenti Traffico in zona Prati rallentamenti sulla via Tuscolana direzione Cinecittà altezza via delle Cave nella trasporto pubblico chiusa oggi la metro B è interrotta la circolazione dei treni nella tratta Castro Pretorio Laurentina Ma domani la metro B sarà aperta questo perché domani al Circo Massimo c'è la Race For The Cure zona del Circo Massimo Dove Intanto sono iniziati i preparativi è cambiata la viabilità ...

