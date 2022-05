Summertime 3, Andrea Lattanzi: “è difficile metabolizzare che sia finita la serie” (Di sabato 7 maggio 2022) La nostra video intervista ad Andrea Lattanzi e Cristiano Cacammo, tra gli interpreti di Summertime 3, ultima stagione della serie Netflix. L'estate sta finendo. O almeno è arrivata alla sua conclusione la serie Netflix che nelle atmosfere estive si è immersa da due anni, a cominciare da titolo Summertime che gioca con la stagione e con il nome della sua protagonista. Un percorso sviluppato su tre stagioni di cui abbiamo avuto modo di parlare con due dei protagonisti, uno storico, Andrea Lattanzi, che ha legato la storia del suo Dario al cammino della serie stessa, uno appena arrivato, come Cristiano Caccamo, la cui storyline accompagna quella di Summer negli ultimi episodi della serie. Con loro abbiamo parlato di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 maggio 2022) La nostra video intervista ade Cristiano Cacammo, tra gli interpreti di3, ultima stagione dellaNetflix. L'estate sta finendo. O almeno è arrivata alla sua conclusione laNetflix che nelle atmosfere estive si è immersa da due anni, a cominciare da titoloche gioca con la stagione e con il nome della sua protagonista. Un percorso sviluppato su tre stagioni di cui abbiamo avuto modo di parlare con due dei protagonisti, uno storico,, che ha legato la storia del suo Dario al cammino dellastessa, uno appena arrivato, come Cristiano Caccamo, la cui storyline accompagna quella di Summer negli ultimi episodi della. Con loro abbiamo parlato di ...

Advertising

giuma30 : RT @smarginandomi: non mi interessano né ludovico né cristiano esiste solo andrea lattanzi DARIO SPOSAMI #summertime - Mariate95487054 : RT @smarginandomi: non mi interessano né ludovico né cristiano esiste solo andrea lattanzi DARIO SPOSAMI #summertime - blackburneyesss : RT @smarginandomi: non mi interessano né ludovico né cristiano esiste solo andrea lattanzi DARIO SPOSAMI #summertime - FredFilmRadio : SUMMERTIME giunge a conclusione con la sua terza stagione ora su @netflix, collaudando la sua vocazione corale, com… - Marti__boo : RT @smarginandomi: non mi interessano né ludovico né cristiano esiste solo andrea lattanzi DARIO SPOSAMI #summertime -