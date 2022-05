Advertising

Lasiciliaweb : Trapani, tre barche a fuoco al porto L'intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio si propagasse ad altri mez… - ROMINA70672119 : RT @Natalia211286: SCANDALO A #SanGiovanniAddolorata ROMA. INFERMIERI DA EROI DELLA PANDEMIA A CASSIERI DEL CUP E ADDETTI DELLA SQUADRA ANT… - ml_tine : RT @ChiodiDonatella: #INFERMIERI CHE DIVENTANO #CASSIERI, ALTRI QUASI #POMPIERI: MA AL #SANGIOVANNI È FINITA LA #PANDEMIA? Cambio di 'dest… - AlessandroLod18 : RT @ChiodiDonatella: #INFERMIERI CHE DIVENTANO #CASSIERI, ALTRI QUASI #POMPIERI: MA AL #SANGIOVANNI È FINITA LA #PANDEMIA? Cambio di 'dest… - PMurroccu : RT @ChiodiDonatella: #INFERMIERI CHE DIVENTANO #CASSIERI, ALTRI QUASI #POMPIERI: MA AL #SANGIOVANNI È FINITA LA #PANDEMIA? Cambio di 'dest… -

Il Notiziario

... gatti eanimali domestici tra le macerie . La pattuglia n. 7, guidata da Eugene Kibets , ha agito prima con un drone, per capire la situazione, chiamando poi iintervenuti con una ...... la colpa della strage ricade in ultima analisi suiche non sono stati abbastanza ... Rimozione e damnatio memoriae , in questo come incasi, servono solo la causa dell'odio e dell'... Pompieri e altri soccorritori in piazza per un giorno a Misinto Ma il pompiere paura non ne ha ... sempre pronto a spendersi per gli altri. Era un volontario da oltre 30 anni. Entrato giovanissimo, ha sempre mantenuto l’entusiasmo e lo spirito dei primi ...I pompieri ,non essendoci altra soluzione, hanno letteralmente smontato i pannelli del box mettendo fine ,poco prima delle 11, alla disavventura del micetto spaventato ma in buone condizioni.