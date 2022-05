Mattarella a Venezia per i 60 anni della Scuola Navale Morosini (Di sabato 7 maggio 2022) E' arrivato in piazza San Marco, a Venezia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, accolto da 21 salve di cannone sparate dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) E' arrivato in piazza San Marco, a, il presidenteRepubblica, Sergio, accompagnato dal ministroDifesa Lorenzo Guerini, accolto da 21 salve di cannone sparate dal ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Venezia per il giuramento solenne degli allievi in occasione del 60° anniversario di f… - FrancoColombet3 : RT @MinisteroDifesa: #7Maggio Oggi in Piazza San Marco #Venezia, alla presenza del Presidente della Repubblica #Mattarella e del Ministro @… - tribuna_treviso : Cerimonia per i 60 anni della Scuola Navale Militare Morosini ultimata, il presidente Sergio Mattarella saluta Piaz… - TgrRaiVeneto : Il Presidente Mattarella al giuramento degli allievi del Morosini a Venezia La cerimonia, in Piazza San Marco, si è… - RobertaFazio7 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella a #Venezia per il giuramento solenne degli allievi in occasione del 60° anniversario di fondazione… -