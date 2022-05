Mahmood rutta all’Eurovision, gaffe in conferenza stampa – Video (Di sabato 7 maggio 2022) Mahmood e Blanco - Eurovision Partecipare all’Eurovision Song Contest può esporre a delle gaffe di livello “mondiale”. Lo sa bene Mahmood, alla sua sua seconda volta all’Eurofestival, che nel corso della conferenza stampa si è lasciato andare ad un piccolo rutto che ha cercato, inutilmente, di frenare. Il cantante – che all’Eurovision ha già preso parte nel 2019, piazzandosi al secondo posto con Soldi - si è presentato in conferenza per rispondere alle consuete domande dei giornalisti. E tra una domanda e l’altra, al 29enne è scappato un rutto, che ha subito tentato di coprire mettendosi una mano davanti alla bocca. Al microfono, però, non è sfuggito il rumore, scatenando un “divertente imbarazzo” nei presenti e nei tanti che hanno seguito in ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 7 maggio 2022)e Blanco - Eurovision PartecipareSong Contest può esporre a delledi livello “mondiale”. Lo sa bene, alla sua sua seconda volta all’Eurofestival, che nel corso dellasi è lasciato andare ad un piccolo rutto che ha cercato, inutilmente, di frenare. Il cantante – cheha già preso parte nel 2019, piazzandosi al secondo posto con Soldi - si è presentato inper rispondere alle consuete domande dei giornalisti. E tra una domanda e l’altra, al 29enne è scappato un rutto, che ha subito tentato di coprire mettendosi una mano davanti alla bocca. Al microfono, però, non è sfuggito il rumore, scatenando un “divertente imbarazzo” nei presenti e nei tanti che hanno seguito in ...

holisticwho : inizio della settimana del contest con mahmood che rutta sul microfono, si prospettano dei giorni molto interessanti - ognivoItaecosi : sí tutto pazzesko mahmood simpaticissmo omg non parla inglese yes king rutta nel microfono icona italiana, ma immag… - __Fabiana___ : @GiusCandela Qualcuno vuole parlare delle tante figuracce che sta facendo Mahmood in conferenza stampa? Qui rutta a… - __Fabiana___ : - Ultimo chiama 'ragazzo' Mahmood in conferenza stampa: crocifisso, pena di morte, va torturato! - Mahmood, in eur… - __Fabiana___ : @mifaccio1 Ma hai visto Mahmood che rutta al microfono in conferenza stampa? Dai su... che modo è? -