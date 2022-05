Guerra in Ucraina, la Nato: «Entriamo in una fase decisiva». Gazprom: «Ok ai pagamenti in euro» – Il live blog (Di sabato 7 maggio 2022) Nel 73esimo giorno della Guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha detto che sono in corso sforzi diplomatici per salvare i combattenti ancora sotto assedio alle acciaierie Azovstal di Mariupol. Ieri le forze russe hanno continuato gli assalti di terra e gli attacchi aerei. Cinquanta civili, compresi bambini, sono stati evacuati ieri in autobus dal complesso siderurgico Azovstal. Altri partiranno oggi. Amnesty International ha affermato che vi sono prove convincenti che le truppe russe hanno commesso crimini di Guerra durante il fallito assalto a Kiev a febbraio e marzo. Mosca ha negato che le sue forze abbiano commesso abusi. Intanto è mistero sulla fregata russa Admiral Makarov, della quale non si sa ancora se sia stata effettivamente colpita dagli ucraini. 15.30 Gazprom accetta il pagamento in ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Nel 73esimo giorno dellainil presidente Zelensky ha detto che sono in corso sforzi diplomatici per salvare i combattenti ancora sotto assedio alle acciaierie Azovstal di Mariupol. Ieri le forze russe hanno continuato gli assalti di terra e gli attacchi aerei. Cinquanta civili, compresi bambini, sono stati evacuati ieri in autobus dal complesso siderurgico Azovstal. Altri partiranno oggi. Amnesty International ha affermato che vi sono prove convincenti che le truppe russe hanno commesso crimini didurante il fallito assalto a Kiev a febbraio e marzo. Mosca ha negato che le sue forze abbiano commesso abusi. Intanto è mistero sulla fregata russa Admiral Makarov, della quale non si sa ancora se sia stata effettivamente colpita dagli ucraini. 15.30accetta il pagamento in ...

