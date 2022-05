DIRETTA Giro d’Italia 2022, seconda tappa LIVE: sprofonda Fortunato, Affini 3° (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.21 Aleotti ha pagato 32? all’arrivo da Kamna, discreto. 16.21 E’ il momento di Domenico Pozzovivo. Vedremo se a 39 anni saprà sorprendere ancora. Sullo strappo finale può far bene. 16.20 In gara anche il britannico Hugh Carthy, un regolarista che a cronometro sa difendersi. 16.19 E’ partito il campione italiano Matteo Sobrero. Ci giochiamo l’ultimo asso. 16.18 La classifica all’arrivo: 1 KÄMNA Lennard 12.07,92 45.500 2 ARENSMAN Thymen 12.08,38 45.4713 Affini Edoardo 12.10,10 45.364 4 DOULL Owain 12.18,87 44.825 5 VAN EMDEN Jos 12.19,55 44.784 6 HAMILTON Lucas 12.20,56 44.723 7 CASTROVIEJO Jonathan 12.21,38 44.673 8 DOWSETT Alex 12.23,16 ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.21 Aleotti ha pagato 32? all’arrivo da Kamna, discreto. 16.21 E’ il momento di Domenico Pozzovivo. Vedremo se a 39 anni saprà sorprendere ancora. Sullo strappo finale può far bene. 16.20 In gara anche il britannico Hugh Carthy, un regolarista che a cronometro sa difendersi. 16.19 E’ partito il campione italiano Matteo Sobrero. Ci giochiamo l’ultimo asso. 16.18 La classifica all’arrivo: 1 KÄMNA Lennard 12.07,92 45.500 2 ARENSMAN Thymen 12.08,38 45.4713Edoardo 12.10,10 45.364 4 DOULL Owain 12.18,87 44.825 5 VAN EMDEN Jos 12.19,55 44.784 6 HAMILTON Lucas 12.20,56 44.723 7 CASTROVIEJO Jonathan 12.21,38 44.673 8 DOWSETT Alex 12.23,16 ...

