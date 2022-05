Charlene di Monaco torna di nuovo in pubblico con Alberto e i bambini

(Di sabato 7 maggio 2022) La principessadiha fatto un’apparizione pubblica con il marito, il principe, per la seconda settimana consecutiva. La coppia era accompagnata anche in questa occasione dai due figli di sette anni, la principessa Gabrielle e il principe Jacques. La famiglia si è presentata unita al torneo di rugby. Negli ultimi mesidiè stata lontana dagli occhi dela causa di diverse vicende che ne hanno indebolito la salute. Per la seconda settimana consecutiva, dunque, la coppia si è mostrata unita e sorridente per un impegnonel Principato dihanno preso parte al torneo di rugby di Sainte Dévote in compagnia dei loro gemelli Jacques e ...

Sono vere le voci che girano sull'accordo tra Charlène e Alberto di Monaco? Decisa anche la gestione dei figli Il settimanale Voici lancia una nuova indiscrezione (che avrebbe fonti certe vicino a Palazzo Grimaldi) su Charlène e Alberto di Monaco: la principessa avrebbe ... Dopo una lunghissima assenza per motivi di salute, la principessa Charlène è tornata a casa e si gode finalmente il tempo insieme alla famiglia. Se per la prima uscita pubblica ha scelto un tailleur a ...