Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 807 casi e 8 decessi | a Roma 1 858 contagi

Advertising

sole24ore : ?? #Zelensky ha avuto un colloquio con l’ex presidente Usa #Bush, invitandolo in #Ucraina: - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 43.947 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime… - PianetaMilan : .@Codacons , la richiesta alla @FIGC : “Ripetere #MilanSpezia e #SpeziaLazio” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Il Sole 24 ORE

Sono 1.146.385 le persone attualmente positive al Covid, 18.739 in meno nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I morti salgono a 164.304. I dimessi e i guariti sono 15.416.Sono 43.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.255. Le vittime sono invece 125, rispetto a ieri 13 in meno. Sono 302.406 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. ... Ucraina ultime notizie. Kiev, brucia nel Mar Nero fregata russa colpita da razzo ucraino Moda, lusso, lifestyle e soprattutto immobili. Ecco perché all’investitore del Bahrein interessa la società rossonera: c’è ...Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale: Per sostenere azioni integrate di contrasto alla violenza sulle donne l’amministrazione comunale ha aderito questo mese a due importanti progetti ...