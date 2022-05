Sgarbi vs Mughini, lite al Maurizio Costanzo Show: «È caduto a terra» (Di venerdì 6 maggio 2022) Violenta lite durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Vittorio e Giampiero Mughini difficilmente sono concordi sui loro punti di vista. E per questo capita che se inseriti nello stesso programma finiscano a battibeccarsi. Era già successo nel 2019 quando ospiti a Stasera Italia Estate arrivarono alle mani. E a quanto pare è successo anche alcuni giorni fa durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda questa sera mercoledì 4 maggio in seconda serata su Canale 5. Ospiti in studio Vittorio i e Giampiero Mughini si sono a quanto pare trovati in disaccordo parlando della guerra in Ucraina ed è scoppiata la ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 6 maggio 2022) Violentadurante la registrazione deltra Vittorioe Giampiero. Vittorio e Giampierodifficilmente sono concordi sui loro punti di vista. E per questo capita che se inseriti nello stesso programma finiscano a battibeccarsi. Era già successo nel 2019 quando ospiti a Stasera Italia Estate arrivarono alle mani. E a quanto pare è successo anche alcuni giorni fa durante la registrazione della puntata delche andrà in onda questa sera mercoledì 4 maggio in seconda serata su Canale 5. Ospiti in studio Vittorio i e Giampierosi sono a quanto pare trovati in disaccordo parlando della guerra in Ucraina ed è scoppiata la ...

FBiasin : L’impegno di #Sgarbi e #Mughini è certamente apprezzabile, ma per drammaticità, pathos e profondità dei dialoghi si… - NicolaPorro : Lite sulla Russia: volano insulti in diretta. Poi #Mughini si alza, va verso #Sgarbi e scatta la rissa (VIDEO) ??… - GiusCandela : Oggi account sospetti (manovrati ovviamente) mettono nel mirino Costanzo per la rissa Sgarbi-Mughini. Dicendo le pe… - Four__M : RT @Cinguetterai_: Sgarbi, Mughini e Costanzo could never Il vero quadro che cade è quello di Mattarella #DonMatteo13 #MaurizioCostanzoSho… - 5Alessia : RT @Ale_Slapz: #Albano che placa la rissa tra #Mughini e #Sgarbi -