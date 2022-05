Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: Dzeko in panchina (Di venerdì 6 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Inter-Empoli, sfida che apre la 36a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Berti e Galetto, e dal quarto uomo Marini. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Zufferli. Calcio d’inizio alle ore 18:45 a San Siro. In attesa della finale di Coppa Italia di mercoledì, l’Inter è impegnata questo pomeriggio in una gara fondamentale per le sorti del campionato. A tre giornate dalla fine, infatti, la squadra guidata da Simone Inzaghi occupa la seconda posizione a due punti di svantaggio dal Milan. Aspettando i rossoneri di scena domenica sul campo dell’Hellas Verona, i nerazzurri proveranno ad uscire dal campo con i tre punti, scavalcando momentaneamente i cugini. Di fronte la ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 6 maggio 2022) Riportiamo ledi, sfida che apre la 36a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Berti e Galetto, e dal quarto uomo Marini. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Zufferli. Calcio d’inizio alle ore 18:45 a San Siro. In attesa della finale di Coppa Italia di mercoledì, l’è impegnata questo pomeriggio in una gara fondamentale per le sorti del campionato. A tre giornate dalla fine, infatti, la squadra guidata da Simone Inzaghi occupa la seconda posizione a due punti di svantaggio dal Milan. Aspettando i rossoneri di scena domenica sul campo dell’Hellas Verona, i nerazzurri proveranno ad uscire dal campo con i tre punti, scavalcando momentaneamente i cugini. Di fronte la ...

