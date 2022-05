I distributori automatici di World Matic per l' area sostenibile FERCAM Echo Park

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Roma, 06/05/2022) - Roma, 06/05/2022 -dimostra che le aziende private hanno l'opportunità di rivestire una funzione pubblica, fornendo il proprio contributo a favore della tutela delle comunità di cui fanno parte e degli individui che le compongono. Tutto questo è vero anche se si opera in una nicchia di mercato come quella deidi caffè, bevande e snack.ha deciso di accogliere con un approccio olistico e sistemico la sostenibilità dell'economia circolare, così da favorire un ritorno alle radici e alla natura. Quello della sostenibilità è un argomento vasto, che chiama in causa molteplici fattori che riguardano l'attività di un'impresa facente parte del comparto della distribuzione autoa di bevande ...