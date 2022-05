Guerra Ucraina, Francesca Mannocchi è tornata a Kharkiv (Di venerdì 6 maggio 2022) La nostra inviata ha trovato una città molto cambiata: molte famiglie vivono in una tragica normalità nei rifugi da dove escono in rare occasioni, mentre si prepara la controffensiva Ucraina Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022) La nostra inviata ha trovato una città molto cambiata: molte famiglie vivono in una tragica normalità nei rifugi da dove escono in rare occasioni, mentre si prepara la controffensiva

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, l’astronauta Samantha Cristoforetti: “Sulla Stazione spaziale non ci sono divisioni” https://t.… - GessaMarta : RT @DmitryEvic: L'Occidente non può fare a meno del resto del mondo, mente il resto del mondo può fare tranquillamente a meno dell’Occident… -