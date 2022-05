Dopo gli Alpini, una festa per tutte le Forze armate. Mattarella scrive a Draghi (Di venerdì 6 maggio 2022) Con la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata promulgata ufficialmente la legge che istituisce la “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino”, approvata dalla Camera dei deputati nel 2019 e, dal Senato della Repubblica ad aprile scorso. Tuttavia, con l’occasione, il Presidente ha anche rivolto in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, la necessità di “compiere una scelta tra un ricordo comune per le Forze armate nella giornata in cui si rende loro onore”, vale a dire il 4 novembre, “con l’alto significato civile e morale di celebrarle congiuntamente nella stessa Giornata, ricordando, in quel giorno, il senso del dovere e il sacrificio di tutti i soldati, di ogni Forza Armata e di ogni suo corpo interno, oppure distinguerle nella memoria”. La ... Leggi su formiche (Di venerdì 6 maggio 2022) Con la firma del Presidente della Repubblica, Sergio, è stata promulgata ufficialmente la legge che istituisce la “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino”, approvata dalla Camera dei deputati nel 2019 e, dal Senato della Repubblica ad aprile scorso. Tuttavia, con l’occasione, il Presidente ha anche rivolto in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Mario, la necessità di “compiere una scelta tra un ricordo comune per lenella giornata in cui si rende loro onore”, vale a dire il 4 novembre, “con l’alto significato civile e morale di celebrarle congiuntamente nella stessa Giornata, ricordando, in quel giorno, il senso del dovere e il sacrificio di tutti i soldati, di ogni Forza Armata e di ogni suo corpo interno, oppure distinguerle nella memoria”. La ...

