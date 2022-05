Donna salva elefantino portato via dalla piena, ora lui segue la sua mamma umana ovunque (Di venerdì 6 maggio 2022) Al mondo avvengono troppi incidenti che coinvolgono animali selvatici, portati via dal loro habitat naturale e sfruttati dall’essere umano. Il numero di animali a rischio d’estinzione cresce costantemente. È deprimente pensare a quante persone ci siano che credono che gli animali selvatici appartengano a loro ed esistano solamente perché così possano approfittarne. YouTubeMa grazie al cielo ci sono anche persone pronte a stravolgere tutto il loro mondo per salvare la natura e lo fanno in più di un modo. Vi presentiamo l’eroina degli animali Roxy Danckwerst, che si occupa di animali malati e orfani da circa 20 anni. L’ultimo arrivato è Moyo, un elefantino che ora vive al centro di salvataggio di Roxy. Moyo significa “del cuore” ed è stato trovato dai ranger, abbandonato sulle rive del lago Kariba, in Zimbabwe. Aveva ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 6 maggio 2022) Al mondo avvengono troppi incidenti che coinvolgono animali selvatici, portati via dal loro habitat naturale e sfruttati dall’essere umano. Il numero di animali a rischio d’estinzione cresce costantemente. È deprimente pensare a quante persone ci siano che credono che gli animali selvatici appartengano a loro ed esistano solamente perché così possano approfittarne. YouTubeMa grazie al cielo ci sono anche persone pronte a stravolgere tutto il loro mondo perre la natura e lo fanno in più di un modo. Vi presentiamo l’eroina degli animali Roxy Danckwerst, che si occupa di animali malati e orfani da circa 20 anni. L’ultimo arrivato è Moyo, unche ora vive al centro ditaggio di Roxy. Moyo significa “del cuore” ed è stato trovato dai ranger, abbandonato sulle rive del lago Kariba, in Zimbabwe. Aveva ...

