(Di venerdì 6 maggio 2022) Ae in altre città della Danimarca sono spuntate alcunesopraelevate in vari luoghi popolari della città, un progetto per aumentare la consapevolezza sul cambiamentotico. ...

Advertising

Agenzia askanews

e in altre città della Danimarca sono spuntate alcune panchine sopraelevate in vari luoghi popolari della città, un progetto per aumentare la consapevolezza sul cambiamento climatico. Hanno ... Copenaghen, spuntano le panchine rialzate: messaggio per il clima Roma, 6 mag. (askanews) - A Copenaghen e in altre città della Danimarca sono spuntate alcune panchine sopraelevate in vari luoghi popolari della ...