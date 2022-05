Bioparco | il piccolo fa capolino dal marsupio della mamma | è nato un canguro di Bennet FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 maggio 2022) Bellissime notizie daldi Roma dove in questi giorni èundi: è tra i più piccoli rappresentanti di questo particolare gruppo di animali. Il cucciolo, di cui ancora non è possibile stabilire il sesso, è stato accolto nel gruppo di quattro femmine e un maschio che da ieri hanno nuova dimora caratterizzata dalla folta vegetazione e provvista di arricchimenti ambientali.undialdi Roma I canguri diI canguri disi nutrono principalmente di erba, frutti e radici. Per spostarsi utilizzano la coda come puntello, appoggiando tutte le zampe sul terreno. La gestazione di questi marsupiali dura dura circa 29-41 giorni. Alla nascita, il ...