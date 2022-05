ATP Roma 2022, il tabellone maschile degli Internazionali: Fognini-Thiem e Sonego-Shapovalov al primo turno (Di venerdì 6 maggio 2022) Si è appena concluso il sorteggio del main draw maschile degli Internazionali d’Italia 2022 di tennis: a Roma il tabellone a 56 consente alle prime otto teste di serie di usufruire di un bye al primo turno. Lorenzo Sonego, semifinalista lo scorso anno, esordirà contro il canadese Denis Shapovalov, numero 13 del seeding. Jannik Sinner, testa di serie numero 10, sfiderà subito lo spagnolo Pedro Martinez, ed al secondo turno potrebbe esserci un derby tutto italiano, con Fabio Fognini che prima però dovrà battere all’esordio l’austriaco Dominic Thiem, in tabellone col ranking protetto. Cobolli sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, mentre sono tutte ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Si è appena concluso il sorteggio del main drawd’Italiadi tennis: aila 56 consente alle prime otto teste di serie di usufruire di un bye al. Lorenzo, semifinalista lo scorso anno, esordirà contro il canadese Denis, numero 13 del seeding. Jannik Sinner, testa di serie numero 10, sfiderà subito lo spagnolo Pedro Martinez, ed al secondopotrebbe esserci un derby tutto italiano, con Fabioche prima però dovrà battere all’esordio l’austriaco Dominic, incol ranking protetto. Cobolli sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, mentre sono tutte ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Lorenzo Musetti salta gli Internazionali di Roma. Dopo il ritiro per infortunio all'ATP di Madrid… - lorenzofares : Possibile un 2T di qualificazione degli #IBI22 tra @holgerrune2003 ???? e @TKokkinakis ???? che sarebbe tanta, tanta, t… - lorenzofares : #Sinner ???? e #Fognini ????vincendo all'esordio si affronterebbero al 2T #Passaro ???? avrebbe un 2T vs #Alcaraz ????… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: 1T italiani ???? nelle quali #IBI22 #Zeppieri ???? vs Molcan ???? #Forti ???? vs Cressy ???? #Fonio ???? vs Ruusuvuori ???? #Ferrari… - lorenzofares : 1T italiani ???? nelle quali #IBI22 #Zeppieri ???? vs Molcan ???? #Forti ???? vs Cressy ???? #Fonio ???? vs Ruusuvuori ????… -