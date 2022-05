Variante Omicron XQ isolata in Brasile per la prima volta: due contagiati a San Paolo (Di giovedì 5 maggio 2022) La Variante Covid XQ è stata isolata per la prima volta in Brasile . Il mix delle sotto - varianti BA.1 e BA.2 di Omicron ha fatto registrare i primi due casi a San Paolo e sono stati sequenziati dall'... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) LaCovid XQ è stataper lain. Il mix delle sotto - varianti BA.1 e BA.2 diha fatto registrare i primi due casi a Sane sono stati sequenziati dall'...

