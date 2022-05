Mariupol | pioggia di bombe sull' acciaieria Azovstal | Un inferno | I russi annullano la parata del 9 maggio a Donetsk e Lugansk

Advertising

OM6FM7oyBA0grvT : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | A Mariupol pioggia di bombe sull'acciaieria. 'Ad Azovstal è l'inferno', dice un consigliere del sindaco. #ANSA - itsemmafitz : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | A Mariupol pioggia di bombe sull'acciaieria. 'Ad Azovstal è l'inferno', dice un consigliere del sindaco. #ANSA - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | A Mariupol pioggia di bombe sull'acciaieria. 'Ad Azovstal è l'inferno', dice un consigliere del sindaco. #ANSA - robreg1 : RT @msn_italia: Mariupol, pioggia di bombe sull'acciaieria Azovstal: 'Un inferno' | Mosca rivela: simulati attacchi con missili balistici n… - msn_italia : Mariupol, pioggia di bombe sull'acciaieria Azovstal: 'Un inferno' | Mosca rivela: simulati attacchi con missili bal… -

Ma Zelensky annuncia: 'Liberazione vicina'. Altre esplosioni a Kiev e Odessa. Usa: 'Putin non ha conquistato l'Ucraina, ha già perso'. Il Cremlino: 'Nessuna dichiarazione di guerra il 9 ...10.26bombe su acciaieria, "inferno è Azovstal" "A partire da ora se c'è un inferno nel mondo è ad Azovstal. Gli ultimi 11 chilometri quadrati di libertà asono stati ...Per tutta la notte l'acciaieria di Mariupol è stata bombardata dai russi, in una pioggia ininterrotta di fuoco. "Se c'è un inferno nel mondo, quello è Azovstal", ha detto un consigliere del sindaco de ...Per tutta la notte l'acciaieria di Mariupol è stata bombardata dai russi, in una pioggia ininterrotta di fuoco. "Se c'è un inferno nel mondo, quello è Azovstal", ha detto un consigliere del sindaco de ...