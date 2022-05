(Di giovedì 5 maggio 2022) Asiago, la Grande Guerra, la tempesta Vaia. Una comunità apparentemente tranquilla sconvolta negli anni da immani tragedie. È in questo contesto che il luogotenente Gaetano Ravidà, protagonista del nuovo romanzo di Chicca Maralfa “” (sente l’impellente necessità di condurre due indagini, una per ragioni affettive, l’altra per un ingovernabile istinto investigativo. Oggi, presso la libreria Mondadori Bookstore di Salerno, alle ore 18:30 si terrà l’incontro di presentazione del volume alla presenza dell’autrice e di Carmine Mari. Dopo il fallimento del suo matrimonio, il luogotenente Gaetano Ravidà, stimatissimo investigatore dell’Arma, ha lasciato la Puglia e si è trasferito al nord. Ad accoglierlo, la Stazione dei Carabinieri di Asiago, nell’altopiano vicentino, teatropiù sanguinose battaglie della Grande Guerra. Sul paese, all’apparenza tranquillo, si allunga ...

"Lo Strano Delitto Delle Sorelle Bedin", Il Nuovo Giallo Di Chicca Maralfa Sabato 7 maggio 2022, ore 19, l'Associazione Culturale Macondo, in via Carocci, 8 a Rieti – Palazzina Futuro – incontrerà l'autrice de "Lo strano delitto delle sorelle Bedin" Chicca Maralfa.