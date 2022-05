Leonardo | futuro di crescita secondo S&P

(Di giovedì 5 maggio 2022) S&P Global Ratings conferma il rating dia BB+/B e ne rivede al rialzo l’outlook, portandolo a positivo. Dopo un 2020 difficile, quando la pandemia ha pesato sulla redditività del gruppo, le performace del credito di“hanno iniziato a riprendersi lentamente”. Sostenute,l’Agenzia, “dalle sue attività di difesa e governative“. S&P prevede che il bilancio della società italiana “si rafforzi in modo sostenibile, grazie all’impegno del management a ridurre la leva finanziaria e migliorare l’assorbimento del capitale circolante”.le aspettative dell’azienda, il business delle aerostrutture raggiungerà il pareggio nel 2025. Il che implica che “continuerà a drenare liquidità per i prossimi due o tre anni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

