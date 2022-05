LC | Nanni | affrancazioni | servono personale e procedure snelle

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Sono anni che migliaia di pratiche di affrancazione giacciono negli uffici comunali e di quello del condono edilizio. In pratica un proprietario di casa che ha acquistato un immobile in un piano di zona, nel caso volesse vendere la sua casa deve attendere anni per poterlo fare. Nonostante i provvedimenti approvati dall’attuale amministrazione servededicato e lo snellimento empirico delle”. Così in un comunicato Dario, consigliere della Lista Calenda. “A Roma, il numero dei proprietari di immobili interessati a svincolarsi dal prezzo massimo di cessione sono circa 180.000. Oltre al danno creato a questi cittadini, è la stessa amministrazione a rimetterci, visto che a fronte dell’evasione delle pratiche i proprietari devono pagare all’amministrazione i costi dell’affrancazione.” “Lo stesso Sindaco, a ...