Lagalla e la sfida per Palermo: «Io candidato di Dell'Utri e Cuffaro? Macchina del fango» (Di giovedì 5 maggio 2022) A chi continua a dire che è il «candidato scelto da Dell'Utri e da Cuffaro», l'ex rettore di Palermo Roberto Lagalla, da ieri il candidato ufficiale a sindaco di Palermo del centrodestra, replica seccamente che è una «chiara ed evidente strumentalizzazione operata attraverso la Macchina del fango». Mentre sulla decisione di convergere sul suo nome, dopo settimane di discussioni interne alla coalizione, dice: «Mi sembra un segnale politico importante e, soprattutto, una diffusa volontà di riprendere un rapporto basato più sulle cose che uniscono che su quelle che dividono». A meno di 24 ore dall'ufficializzazione della candidatura, Roberto Lagalla parla a tutto tondo in un'intervista all'Adnkronos e spiega come ...

