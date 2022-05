Il terrore ci spinge a continuare a usare le mascherine e a non darci la mano (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono passati più di due anni da quando l'Italia si è fermata: il lockdown sembra un ricordo lontano, eppure, ancora oggi, c'è chi porta i segni di quella stagione. Basta guardare al rapporto degli italiani con le mascherine: siamo stati fra gli ultimi in Europa a far cadere l'obbligo di indossarle, dopo aver sperimentato l'assurdità di coprirci il volto anche all'aria aperta. Nonostante questo, la maggior parte continua a metterle. Scelta legittima, ma indicativa di un clima di terrore difficile da eradicare. Nessuno poi vuole più stringersi la mano: un gesto bellissimo e naturale che è stato demonizzato e così, se proviamo a tenderla, ci troviamo con questa imbarazzante mano a mezz'aria, sentendoci quasi colpevoli di aver fatto un gesto un tempo così naturale e meravigliosamente fisico. Le restrizioni hanno però ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono passati più di due anni da quando l'Italia si è fermata: il lockdown sembra un ricordo lontano, eppure, ancora oggi, c'è chi porta i segni di quella stagione. Basta guardare al rapporto degli italiani con le: siamo stati fra gli ultimi in Europa a far cadere l'obbligo di indossarle, dopo aver sperimentato l'assurdità di coprirci il volto anche all'aria aperta. Nonostante questo, la maggior parte continua a metterle. Scelta legittima, ma indicativa di un clima didifficile da eradicare. Nessuno poi vuole più stringersi la: un gesto bellissimo e naturale che è stato demonizzato e così, se proviamo a tenderla, ci troviamo con questa imbarazzantea mezz'aria, sentendoci quasi colpevoli di aver fatto un gesto un tempo così naturale e meravigliosamente fisico. Le restrizioni hanno però ...

