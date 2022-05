Il solito Letta: “cattivi” quelli di destra che dialogano con Orban. Ma non vede i filoputiniani a sinistra (Di giovedì 5 maggio 2022) Intervista a tutta pagina oggi su Repubblica al segretario dem Enrico Letta. Il quale, come al solito, assolve la sinistra filoputiniana, o meglio finge di non vederla, mentre sulle divisioni in Europa a proposito delle sanzioni spara a zero contro Orban. Che metterà il veto all’embargo sul petrolio russo contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea. «L’Europa – dice Letta – si blocca quando regole come quelle attuali consentono a un singolo Paese di esercitare il diritto di veto. L’Ungheria di Orbàn, per fare un esempio non casuale, ha facoltà di farlo ogni volta che ritiene. Come se in Italia, dopo una decisione del governo nazionale, arrivassero le Marche e dicessero: “fermi tutti”. Non si può andare avanti così». Chissà perché il leader dem sceglie come esempio le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Intervista a tutta pagina oggi su Repubblica al segretario dem Enrico. Il quale, come al, assolve lafiloputiniana, o meglio finge di nonrla, mentre sulle divisioni in Europa a proposito delle sanzioni spara a zero contro. Che metterà il veto all’embargo sul petrolio russo contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea. «L’Europa – dice– si blocca quando regole come quelle attuali consentono a un singolo Paese di esercitare il diritto di veto. L’Ungheria di Orbàn, per fare un esempio non casuale, ha facoltà di farlo ogni volta che ritiene. Come se in Italia, dopo una decisione del governo nazionale, arrivassero le Marche e dicessero: “fermi tutti”. Non si può andare avanti così». Chissà perché il leader dem sceglie come esempio le ...

