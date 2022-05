Eva Henger, operazione d'urgenza in ospedale: l'annuncio choc di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 (Di giovedì 5 maggio 2022) Paura per Eva Henger . Dopo il terribile incidente in auto in Ungheria , le condizioni della showgirl, ricoverata in ospedale, non migliorano . L'attrice, coinvolta nello schianto insieme al compagno ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) Paura per Eva. Dopo il terribile incidente in auto in Ungheria , le condizioni della showgirl, ricoverata in, non migliorano . L'attrice, coinvolta nello schianto insieme al compagno ...

Advertising

1vs100tw : #Pomeriggio5 Il messaggio di Eva Henger Pre operazione - pomeriggio5 : ?? Le ultimissime sulle condizioni di salute di Eva Henger dopo l'incidente in auto. In questo momento è in sala o… - Emanuel72607325 : Pregate per Eva Henger per una pronta guarigione e anche per la salute dell'anima. Cosi che stia in stato di grazia… - fan_velvet : Comunque Eva henger ha 3 figli… non solo le 2 bimbe #Pomeriggio5 - 1vs100tw : #Pomeriggio5 Aggiornamenti sulle condizioni di Eva Henger sottoposta ad un intervento d'urgenza ?? -