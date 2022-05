Covid: in Fvg 858 nuovi contagi e 4 decessi (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.973 test e tamponi sono state riscontrate 858 positività al Covid 19, pari al 10,76%. Nel dettaglio, su 4.459 tamponi molecolari sono stati rilevati 612 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.973 test e tamponi sono state riscontrate 858 positività al19, pari al 10,76%. Nel dettaglio, su 4.459 tamponi molecolari sono stati rilevati 612 ...

Advertising

Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 858 nuovi contagi e 4 decessi. In terapia intensiva 9 degenti, in altri reparti 171 #ANSA - GdB_it : Covid: in Fvg 858 nuovi contagi e 4 decessi - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Covid: in Fvg 858 nuovi contagi e 4 decessi In terapia intensiva 9 degenti, in altr… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: in Fvg 858 nuovi contagi e 4 decessi In terapia intensiva 9 degenti, in altri reparti 171 - messveneto : Covid in Fvg: 858 nuovi contagi e 4 decessi, salgono a 9 i ricoveri in terapia intensiva -