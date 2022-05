Buttafuori allontana tre ragazze da un locale | “Siete troppo coperte”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 5 maggio 2022) È”Sono molto indignata per quello che è successo“. Inizia così il post Facebook di Daniela, la madre di una delle trea cui è stato negato l’ingresso nella discoteca Shilling di Ostia. Unavrebbe riservato questo trattamento a sua figlia e ad altre due amiche, le ventenni che il 1° maggio erano andate nelper un aperitivo. “Colpevoli” di essere vestitee in maniera poco succinta, lo steward le hate così: “, non vi faccio entrare”. Vi raccomandiamo... Ucraina, la lettera di un bimbo alla mamma morta: "Verrò da te in paradiso" L’indomani, la donna ha quindi denunciato l’accaduto sui social, sottolineando tutto il suo sdegno per ...