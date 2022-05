Boom di auto blu con il governo “dei migliori”: altre 3mila vetture per la “casta pubblica” nel 2021 (Di giovedì 5 maggio 2022) Aumentano le auto blu in dotazione alle pubbliche amministrazioni nel 2021, risultano registrate 29.894, con un incremento del 12,3% (pari a 3.267 auto in più) rispetto al numero di fine 2020, che si fermò a quota 26.627. E’ quanto emerge dall’ultimo censimento sulle auto di servizio al 31 dicembre 2021. Nel dettaglio, il censimento appena concluso segnala come il 92% delle auto di servizio risulti in uso a uno o più uffici o servizi senza autista (27.462 su 29.894 veicoli), mentre l’8,14% – pari a 2.432 mezzi – è in uso con autista: 850 a uso esclusivo, 1.582 a uso non esclusivo. auto blu, chi ha risposto al sondaggio Dalla rilevazione, a cura del Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez PA, emerge inoltre che il numero ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Aumentano leblu in dotazione alle pubbliche amministrazioni nel, risultano registrate 29.894, con un incremento del 12,3% (pari a 3.267in più) rispetto al numero di fine 2020, che si fermò a quota 26.627. E’ quanto emerge dall’ultimo censimento sulledi servizio al 31 dicembre. Nel dettaglio, il censimento appena concluso segnala come il 92% delledi servizio risulti in uso a uno o più uffici o servizi senza autista (27.462 su 29.894 veicoli), mentre l’8,14% – pari a 2.432 mezzi – è in uso con autista: 850 a uso esclusivo, 1.582 a uso non esclusivo.blu, chi ha risposto al sondaggio Dalla rilevazione, a cura del Dipartimento della Funzionein collaborazione con Formez PA, emerge inoltre che il numero ...

