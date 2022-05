Andrea Dovizioso: “Yamaha? Concentrata per rendere felice Quartararo” (Di giovedì 5 maggio 2022) Viva la sincerità. Andrea Dovizioso, pilota della Yamaha del team di Razlan Razali, non ha impattato benissimo con la realtà nipponica: l’undicesimo posto fatto registrare a Portimao (Gran Premio di Portogallo) è, fin qui, il miglior piazzamento conquistato dall’italiano. Dovi ha spiegato che bisognerebbe intervenire sulla moto a sua disposizione per migliorare le prestazioni attuali, ma la squadra attualmente sembra essere riversata su Fabio Quartararo, campione del mondo in carica che sta lottando (nuovamente) per la vetta della classifica con Francesco Bagnaia di Ducati. Andrea Dovizioso su Yamaha e Fabio Quartararo Ecco cosa ha detto Andrea Dovizioso, a qualche giornalista presente in loco, alla fine dei test ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Viva la sincerità., pilota delladel team di Razlan Razali, non ha impattato benissimo con la realtà nipponica: l’undicesimo posto fatto registrare a Portimao (Gran Premio di Portogallo) è, fin qui, il miglior piazzamento conquistato dall’italiano. Dovi ha spiegato che bisognerebbe intervenire sulla moto a sua disposizione per migliorare le prestazioni attuali, ma la squadra attualmente sembra essere riversata su Fabio, campione del mondo in carica che sta lottando (nuovamente) per la vetta della classifica con Francesco Bagnaia di Ducati.sue FabioEcco cosa ha detto, a qualche giornalista presente in loco, alla fine dei test ...

