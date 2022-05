Uomini e donne: Maria De Filippi Spiazza Diego e Aneta! (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’uscita di scena di Diego Tavani e Aneta a Uomini e donne non è stata come ce la si aspettava. Niente cascata di petali rossi per loro, solo un ballo a centro studio, tra il gelo generale. Maria De Filippi questa volta, non è stata la perfetta padrona di casa di sempre, visto che è sembrato a tutti che abbia voluto liquidare Diego e Aneta in fretta e furia. Ma ecco cosa è successo in studio! Maria De Filippi liquida Diego e Aneta: sorpresa a Uomini e donne Poche ore fa è andata in onda la puntata di Uomini e donne che ha visto l’uscita di Diego Tavani e Aneta. Forse il pubblico si aspettava qualcosa di diverso o almeno che ci fosse la classica cascata ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’uscita di scena diTavani e Aneta anon è stata come ce la si aspettava. Niente cascata di petali rossi per loro, solo un ballo a centro studio, tra il gelo generale.Dequesta volta, non è stata la perfetta padrona di casa di sempre, visto che è sembrato a tutti che abbia voluto liquidaree Aneta in fretta e furia. Ma ecco cosa è successo in studio!Deliquidae Aneta: sorpresa aPoche ore fa è andata in onda la puntata diche ha visto l’uscita diTavani e Aneta. Forse il pubblico si aspettava qualcosa di diverso o almeno che ci fosse la classica cascata ...

Advertising

guerini_lorenzo : In prima linea ogni giorno per la difesa del Paese e della stabilità internazionale: è l’impegno portato avanti con… - ivanscalfarotto : Oggi, nel 161 anniversario della costituzione dell'esercito, credo che ogni italiano debba esprimere gratitudine ve… - TeresaBellanova : Siamo fieri degli uomini e delle donne del nostro @Esercito. Orgogliosi di competenze militari e civili maturate e… - PucciarelliLega : Un’occasione per rinnovare viva riconoscenza ai suoi appartenenti. Uomini e donne, militari e civili, in servizio e… - CaffeFou : Uomini e Donne, Diego e Aneta lasciano il programma tra le polemiche #uominiedonne -