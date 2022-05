Ucraina:nuova missione sarda per trasferire 2 bimbe disabili (Di mercoledì 4 maggio 2022) Arriveranno finalmente in Italia, Oxana e la bambina disabile, scampata alle bombe a Nova Kakhovka, 50 chilometri a sud di Cherson, nel territorio occupato dai militari russi. Con la piccola, affetta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Arriveranno finalmente in Italia, Oxana e la bambina disabile, scampata alle bombe a Nova Kakhovka, 50 chilometri a sud di Cherson, nel territorio occupato dai militari russi. Con la piccola, affetta ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Il botta e risposta tra Alberto Fazolo e David Parenzo: 'I nazisti in Ucraina sono un problema', 'Non bo… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi pomeriggio una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina ????… - AngeloCiocca : Buongiorno! Quest’oggi si torna a #strasburgo per una nuova settimana #plenaria !! Si parlerà di #guerra in… - pinapic : Da Ventotene non si vede Kyiv. Però da Kyiv si vede Ventotene. Perché tutto quello che la geografia fisica nega, l… - sk_fowarding : RT @luigidimaio: Altre bombe russe esplodono in #Ucraina, oggi su Kiev durante la visita del segretario generale dell’Onu @antonioguterres.… -