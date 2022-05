Uccide a martellate moglie, figlia e ferisce in modo grave il figlio (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Il corpo di una donna di 57 anni e della figlia di 16 sono stati ritrovati senza vita in una villetta di via Torino 32 a Samarate, in provincia di Varese. In fin di vita, invece, l'altro figlio della vittima, di 23 anni. I sospetti sono concentrati sul marito e padre di 57 anni che è piantonato in ospedale. Stefania Pivetta e la figlia Giulia di 16 anni sarebbero state uccise a colpi di martello. Con lo stesso attrezzo, Alessandro Maja, architetto di 57 anni, avrebbe aggredito anche Nicolò, il figlio maggiore di 23 anni, lasciandolo in fin di vita. È questa la prima ricostruzione della procura di Busto Arsizio e dei Carabinieri di Varese della tragedia familiare accaduta la scorsa notte nella villetta di via Torino 32 a Samarate, in provincia di Varese. Il 57enne avrebbe poi tentato il suicidio. Sono ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Il corpo di una donna di 57 anni e delladi 16 sono stati ritrovati senza vita in una villetta di via Torino 32 a Samarate, in provincia di Varese. In fin di vita, invece, l'altrodella vittima, di 23 anni. I sospetti sono concentrati sul marito e padre di 57 anni che è piantonato in ospedale. Stefania Pivetta e laGiulia di 16 anni sarebbero state uccise a colpi di martello. Con lo stesso attrezzo, Alessandro Maja, architetto di 57 anni, avrebbe aggredito anche Nicolò, ilmaggiore di 23 anni, lasciandolo in fin di vita. È questa la prima ricostruzione della procura di Busto Arsizio e dei Carabinieri di Varese della tragedia familiare accaduta la scorsa notte nella villetta di via Torino 32 a Samarate, in provincia di Varese. Il 57enne avrebbe poi tentato il suicidio. Sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide la moglie e la figlia e tenta di darsi fuoco, grave il figlio minore. Tragedia in provincia di Varese, i fam… - zonwu : Dal Triangolo del Male, nel mio paese, per oggi è tutto. #chilhavisto #Chilhavisters - cronachecampane : Varese, uccide moglie e figlia a martellate, ferisce altro figlio e poi tentato il suicidio #AlessandroMaja… - shoshanna462731 : i mostri sono in casa Uccide la moglie e la figlia minorenne a martellate: fermato un 57enne - lasiciliait : Uccide moglie e figlia a martellate nel Varesotto, poi tenta di ammazzare l'altro figlio -