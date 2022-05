The Nun 2 | svelati i primi dettagli sulla trama dell' horror di Michael Chaves

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono stati appenarelativi alladi The Nun 2, l'direttoche sarà prodotto da James Wan e ambientato nella Francia del 1956. Sono appena statirelativi allaa prossima puntata del Conjuringverse, The Nun 2, pellicola che arriverà dopo The Conjuring: Per ordine del diavolo e che sarà diretta da, regista di La Llorona - Le lacrime del male. Il produttore James Wan ha anche confermato che Bonnie Aarons tornerà ad interpretare ancora una volta il demone noto come Valak. Come sappiamo, le riprese si svolgeranno in Francia nel corso di quest'anno e la ...

Advertising

Daniela_Caruso : #TheNun2, il demone #Valak fa il suo terrificante ritorno nel sequel - POPCORNTVit : 'The Nun 2', il demone Valak fa il suo terrificante ritorno nel sequel - aaxhet : Allucco: 'We the squad' Quanno traso dint'o rave Tengo tutte ll'uocchie 'ncuollo 'E guaglione vonno a me Nu paro 'e… - ParliamoDiNews : The Nun 2: ecco alcuni dettagli sulla trama del sequel #TheNun2 #trama - glooit : The Nun 2: arrivano i primi dettagli sulla trama leggi su Gloo -

Ecco i primi dettagli sul sequel di- La vocazione del male, che come sappiamo sarà diretto da Michael ...Torniamo a parlare di2 , sequel di uno degli horror di maggior successo, a sorpresa, degli ultimi anni, che come sappiamo da poco è stato affidato alle mani del regista di La Llorona - Le lacrime del male , ...Sono stati appena svelati i primi dettagli relativi alla trama di The Nun 2, l'horror diretto Michael Chaves che sarà prodotto da James Wan e ambientato nella Francia del 1956. NOTIZIA di LUCA ...Last week it was announced that Warner Bros. is developing The Nun 2 with producer James Wan and director Michael Chaves (Curse of La Llorona and The Conjuring: The Devil Made Me Do It). This is the ...