Pronta la stretta Fed, Borse europee nervose. Le sanzioni spingono greggio e gas (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il mercato si aspetta un rialzo di 50 punti base, alcuni analisti scommettono su 75. La presidente della Commissione Ue von der Leyen annuncia lo stop all'import del greggio russo entro 6 mesi e dei prodotti raffinati entro fine anno. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il mercato si aspetta un rialzo di 50 punti base, alcuni analisti scommettono su 75. La presidente della Commissione Ue von der Leyen annuncia lo stop all'import delrusso entro 6 mesi e dei prodotti raffinati entro fine anno.

