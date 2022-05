Napoli | suggestione Barak per il centrocampo se parte Fabian Ruiz

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Giuntoli ha trovato nel centrocampista dell’Hellas l’identikit giusto in caso di addio aldiObbiettivoper il. Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha scelto il centrocampista ceco come sostituto diha l’identikit giusto per quanto riguarda potenza fisica, strappo e senso del gol. Sul calciatore del Verona c’è anche l’interesse dell’Atalanta e D’Amico chiede 20 milioni per il centrocampista. La situazione si farà più chiara nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.