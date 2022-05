Matteo Sarnataro nuovo Head of Marketplace di Horizon (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Matteo Sarnataro è il nuovo Head of Marketplace di Horizon Automotive, con il compito di sviluppare il modello di business in sinergia con la rete dei concessionari italiani. Entrato nel 2010 in LeasePlan, Sarnataro ha da subito dimostrato le sue doti commerciali, unite ad una forte passione per il mondo automotive. Dopo aver ricoperto il ruolo di Sales Support Manager SME&Private, nel novembre 2017 è diventato Indirect Channel Sales Manager. Nel luglio 2019 ha conseguito un master in Sales Management presso la Business School del Sole 24 Ore, per poi entrare l’anno successivo in SIFA’, azienda del gruppo BPER Banca, come responsabile commerciale del canale indiretto. L’ingresso di Sarnataro darà ancora più centralità ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –è ilofdiAutomotive, con il compito di sviluppare il modello di business in sinergia con la rete dei concessionari italiani. Entrato nel 2010 in LeasePlan,ha da subito dimostrato le sue doti commerciali, unite ad una forte passione per il mondo automotive. Dopo aver ricoperto il ruolo di Sales Support Manager SME&Private, nel novembre 2017 è diventato Indirect Channel Sales Manager. Nel luglio 2019 ha conseguito un master in Sales Management presso la Business School del Sole 24 Ore, per poi entrare l’anno successivo in SIFA’, azienda del gruppo BPER Banca, come responsabile commerciale del canale indiretto. L’ingresso didarà ancora più centralità ...

